Еще 30 тысяч лиц в Азербайджане получат единовременные выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) перечислило средства для осуществления единовременных выплат (190 манатов) еще 30 тысячам человек, зарегистрированным в качестве безработных.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства, по поручению Президента Ильхама Алиева охват программы единовременной выплаты увеличен в 3 раза и программа будет охватывать 600 тыс. человек. Выплаты осуществляются ежедневно с 9 апреля, передает Day.Az.

Уже перечислены единовременные выплаты для 260 тыс. безработных (49,4 млн. манатов). После перечисления средств на единовременную выплату для лиц, зарегистрированных в качестве безработных, соответствующие СМС-сообщения отправляются на телефонные номера, указанные ими при обращении для регистрации. После получения сообщения они могут получить разрешение на выход из дома в соответствующем порядке и получить перечисленные им средства, обратившись с удостоверением личности в любое почтовое отделение, если в сообщении указано ООО "Азерпочт", а если в сообщении указан банк, то в любое отделение этого банка.

Единовременные выплаты будут продолжены.