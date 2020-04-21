Анар Гасанов: "Прибыль банка в первый квартал года – это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды" (R)

AccessBank, лидер рынка кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020-го года.

За квартал активы банка достигли 895.341 млн манатов.

В конце первого квартала этого года чистый кредитный портфель банка составил 532.401 млн манатов. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 604.053 млн манатов. Стоит отметить, что 97.6% кредитов в первом квартале этого года выдано в манатах.

В первом квартале 2020 года AccessBank выдал кредитов на сумму 124.716 млн манатов, что на 26,472 млн манатов больше, чем в первом квартале прошлого года. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и 35% от всех микрокредитов выдаются бизнесам, занятым в сельском хозяйстве.

Депозитный портфель банка на конец марта составил 588.351 млн манатов.

Чистые процентные доходы банка в первом квартале 2020-го года составили 15.261 млн манатов, что на 50% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Читая прибыль банка в первом квартале 2020 года составила 2.475 млн манатов.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 79.411 млн манатов, превышая регулятивную норму (50 млн манатов) на 29.411 млн манатов.

На конец марта коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 50.98%, что выше нормы (30%) примерно в 1.7 раз.

Оставаясь лидером на рынке микрокредитования, AccessBank является банком, акционеры которого реализовали в прошедшем году самую большую рекапитализацию на рынке страны. Сегодня среди акционеров AccessBank-а такие ведущие международный финансовые институты, как Азиатский Банк Развития (ADB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Международная Финансовая Корпорация (IFC) и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды.