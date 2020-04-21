ОАО "Муганбанк" поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения

В борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости. К даннной программе поддержки уязвимых групп населения присоединился также ОАО "Муганбанк".

Не забывая о социальном благосостоянии населения, ОАО "Муганбанк" снова обрадовал уязвимые группы населения подарками. Вынужденные переселенцы и люди с инвалидностью были обеспечены необходимым оборудованием для учреждения своих микро-бизнесов,что послужило воплотить их мечту в реальность.

В поддержку микро-бизнеса ОАО Муганбанк обеспечил всеми нужными оборудованиями и принадлежностями жителя Товузского района, Гасанова Байрама (Игровой Салон)а также жителя Карадагского района Юсубова Разина (Ремонт и производство обуви).