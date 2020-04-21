Страны G20 обязуются принять меры по защите продовольственной безопасности

Страны Группы двадцати (G20) обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом говорится в опубликованном во вторник коммюнике по итогам совещания министров сельского хозяйства стран - членов G20. Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, министры сельского хозяйства G20, глубоко опечалены разрушительными человеческими потерями и страданиями, вызванными распространением COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Мы обязуемся тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, - подчеркивается в документе. - Мы подтверждаем важность работы по обеспечению непрерывного потока продовольствия, продуктов питания, а также ресурсов, необходимых для сельскохозяйственного и продуктового производства, через границы в соответствии с заявлением наших лидеров по COVID-19 от 26 марта 2020 года".

"Мы осознаем вызовы минимизации риска COVID-19 при сохранении функционирования цепочек поставок продовольственных товаров. Мы продолжим работу по обеспечению здоровья, безопасности, благосостояния и мобильности работников сельского хозяйства и всей цепочки поставок продуктов питания", - заявили министры сельского хозяйства стран - членов G20.

"Мы будем воздерживаться от любых необоснованных ограничительных мер, которые могут привести к чрезмерной волатильности цен на продовольствие на международных рынках и поставить под угрозу продовольственную безопасность и питание значительной части населения мира, особенно наиболее уязвимой его части, живущей в условиях низкой продовольственной безопасности", - указано в коммюнике.

"Мы согласны с тем, что экстренные меры в рамках пандемии COVID-19 должны быть целевыми, пропорциональными, прозрачными и временными, и что они не должны создавать лишних барьеров для торговли или нарушений в глобальных цепочках поставок продовольствия, и они (эти меры - прим. ТАСС) согласуются с правилами Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявили главы ведомств.