Вступило в силу 90-дневное ограничение на временный ввоз в Азербайджан автомобилей, зарегистрированных за рубежом

С этой недели вступило в силу решение об ограничении на временный ввоз в Азербайджан зарегистрированных за рубежом автомобилей сроком на 90 дней в течение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в постановлении Кабинета министров от 19 марта 2020 года "О внесении изменений в "Льготные и упрощенные правила перевозки физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных или коммерческих целей".

Согласно изменениям, вступившим в силу с этой недели, в течение каждого календарного года установлено ограничение на временный ввоз автомобилей сроком на 90 дней. Другими словами, временный ввоз нерезидентами на таможенную территорию Азербайджана автотранспортных средств и прицепов к ним (полуприцепов), находящихся на постоянной регистрации в иностранных государствах, разрешается в общей сложности на 90 дней, продление этого срока - не более 1 года с применением методов обеспечения уплаты таможенной задолженности, установленных таможенным кодексом, разрешается на срок указанный в разрешении на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, либо на срок, указанный в решении о продлении срока временного пребывания иностранца или лица без гражданства в Азербайджанской Республике.