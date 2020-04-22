В Азербайджане снижается налоговая ставка в сферах общепита и пассажироперевозок

В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот для налогоплательщиков в наиболее пострадавших от пандемии сферах деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

В пакете предложений, наряду с освобождением от налога на имущество и земельного налога областей деятельности, подверженных воздействию коронавирусной пандемии, налогоплательщикам, работающим в этих областях, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения, с первого января 2020 года предусматривается предоставление ряда налоговых льгот сроком на один год.

Так, для плательщиков налогов, работающих в режиме налогообложения прибыли (дохода), предусмотрены налоговые льготы в размере 75 процентов от полученной прибыли (дохода). В свою очередь, для налогоплательщиков в сферах общественного питания и пассажироперевозок, которые являются плательщиками упрощенного налога, предусмотрена 50-процентная скидка на сумму упрощенного налога.