В Азербайджане снижается налоговая ставка в сферах общепита и пассажироперевозок
В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот для налогоплательщиков в наиболее пострадавших от пандемии сферах деятельности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.
В пакете предложений, наряду с освобождением от налога на имущество и земельного налога областей деятельности, подверженных воздействию коронавирусной пандемии, налогоплательщикам, работающим в этих областях, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения, с первого января 2020 года предусматривается предоставление ряда налоговых льгот сроком на один год.
Так, для плательщиков налогов, работающих в режиме налогообложения прибыли (дохода), предусмотрены налоговые льготы в размере 75 процентов от полученной прибыли (дохода). В свою очередь, для налогоплательщиков в сферах общественного питания и пассажироперевозок, которые являются плательщиками упрощенного налога, предусмотрена 50-процентная скидка на сумму упрощенного налога.
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Налоговая ставка и сумма
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На данный момент
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Рекомендуется
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Сектор общественного питания
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8 процентов
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4 процента
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Пассажирские перевозки (кроме такси) - на каждое сиденье*
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1,8 маната
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0,9 маната
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Пассажирский транспорт (такси) - на каждое транспортное средство*
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9 манатов
|
4,5 маната
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