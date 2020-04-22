В Азербайджане сферы бизнеса, пострадавшие от пандемии, могут освободить от уплаты налогов на имущество и землю

В Азербайджане предлагается освободить налогоплательщиков тех направлений, которые непосредственно пострадали от последствий пандемии, от уплаты полной суммы имущественного и земельного налогов сроком на один год с первого января 2020 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

В пакете предложений к таким сферам деятельности относятся следующие направления: гостиничный бизнес (отели и другие объекты гостиничного типа); туроператоры и турагентства; сфера общественного питания; пассажирские (междугородние и межрайонные, внутригородские и внутрирайонные) перевозки автомобильным транспортом, в том числе такси; перевозка-доставка товаров по заказам, в том числе продуктов питания, продовольственных и непродовольственных товаров от продавцов к покупателям; организация выставок, сфера досуга и развлечений, кинотеатр, театр, музей и концертный зал; спортивно-оздоровительные объекты; подготовительные (учебные) и курсы повышения квалификации, внешкольные учебные заведения, психотерапевтические центры, а также другие области, деятельность которых полностью или частично ограничена Кабинетом министров в целях обеспечения здоровья и безопасности населения в связи с распространением коронавирусной пандемии.

Отметим, что пакет предложений по налоговым льготам и отпускам широко обсуждался с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, а также с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам, в рамках рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику.

В связи с этим министерством экономики были подготовлены предложения по необходимым изменениям в Налоговый кодекс и Закон Азербайджана "О социальном страховании". После повторного рассмотрения в правительстве проекты документов, включенные в пакет предложений, были представлены Милли Меджлису.