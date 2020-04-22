В Азербайджане введут льготы для микропредпринимателей

В Азербайджане предусмотрены льготы для всех микропредпринимателей, независимо от масштабов влияния на их деятельность пандемии коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

Так, в пакете предлагается предоставление микропредпринимателям 50-процентной скидки по упрощенному налогу. То есть ставка налога снижается с двух до одного процента.

Помимо этого предлагается предоставление упрощенной налоговой отчетности и отчетов по налогу на прибыль (доход) и имущественным налогам по первому и второму кварталам 2020 года и предоставление налоговых каникул до первого сентября текущего года для уплаты начисленного налога в бюджет.

По решению Кабинета министров срок полного или частичного ограничения соответствующих видов деятельности не включается в срок действия квитанций, полученных налогоплательщиками, занимающимися в индивидуальном порядке получением фиксированного чека, и относится к уплате налогов в последующий период.