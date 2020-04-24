Вугар Байрамов: Поддержка фермеров - один из приоритетов в борьбе с последствиями пандемии в Азербайджане

Для поддержки аграрного сектора в условиях пандемии азербайджанским государством предпринят ряд важных шагов. В частности, недавно были утверждены изменения в Положение об Агентстве по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе.

Как отметил в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, государство принимаются меры для минимизации ущерба от пандемии коронавируса азербайджанской экономике, предпринимателям, особенно владельцами микро-бизнеса, в частности - фермерам.

По словам экономиста, большое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны играет поддержка в нынешней ситуации государством фермерских хозяйств.

"Введенные меры предусматривают продление срока погашения микрокредитов, выданных сельскохозяйственному сектору, и увеличение суммы кредита в три раза. Ранее средний срок аграрных кредитов составлял 1-2 года, теперь он продлен до 3 лет. Понятно, что возвращение кредитов, выданных представителям аграрного сектора и реального сектора в целом тем проще, чем дольше срок погашения займа. А увеличение суммы беззалоговых микрокредитов фермерам до 15 тысяч манатов позволит аграриям расширять свою деятельность, привлекая дополнительные средства.

Кроме того, новый механизм устанавливает верхний предел процентных ставок по кредитам. Будет регулироваться максимальный размер процентной ставки, проще говоря, фермеры смогут воспользоваться кредитами под очень низкие проценты. Максимальная процентная ставка по микрозаймам может составить 12 процентов годовых", - отметил наш собеседник.

Новые механизмы, считает Байрамов, позволят расширить и сделать более эффективным кредитование аграрной сферы. Кроме того, эти меры помогут снизить риски банковской системы в сложившейся ситуации. В целом, все это послужит стимулированию сельскохозяйственного производства и, как следствие, укреплению продовольственной безопасности, подчеркнул Вугар Байрамов.

финансирования аграрной сферы позволит упростить процесс кредитования фермеров.

Отметим, что около 80 процентов фермеров в Азербайджане действуют в составе малых и средних семейных ферм и используют в общей сложности 230 тысяч гектаров земли.

Лейла Таривердиева