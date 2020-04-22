Персональный чат‑бот для владельцев премиальных карт (R)

Международный банк Азербайджана создал новую возможность для держателей премиальных карт. Банк запустил услугу Chatbot-Concierge (персональный помощник), предоставляемую международными платежными системами VISA и Mastercard.

Таким образом, теперь держатели карт VISA Platinum и VISA Infinite Банка могут бесплатно пользоваться услугой VISA Chatbot-Concierge через Telegram, Messenger и Viber, а владельцы карт Mastercard World Elite могут бесплатно пользоваться услугой MC Chatbot Concierge через Whatsapp, Telegram, Messenger и Viber. Клиент автоматически подключается к этой услуге при получении соответствующих карт от Банка и пользуется этой уникальной возможностью, без каких либо дополнительных выплат за обслуживание на весь период срока действия карты.

Консьерж-сервис сочетает в себе множество преимуществ: он предоставляет полезную информацию и советы по командировкам и путешествиям, в том числе предоставляет держателю карты туристические гиды, бизнес этикет, требования к паспорту и визе, прогноз погоды и много другой необходимой информации в любое время. Благодаря этому сервису вы можете получить информацию и рекомендации по пешим экскурсиям, развлекательным и спортивным мероприятиям, ресторанам в разных городах мира.

Консьерж-сервис организует для держателя карты билеты на самолет, бронирование гостиниц, прокат автомобилей, частные поездки на самолете или яхте, а также доступ ко многим развлекательным мероприятиям, включая концерты и спортивные соревнования. Консьерж-сервис незамедлительно помогает, когда держателю карты нужны услуги по бизнесу (секретари, курьерские службы и т.д.), домашнему хозяйству (коммунальные услуги, няня, курсы, персональные тренеры и т.д.) и профессиональные услуги (медицинские, юридические и т.д.). Подробнее здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.