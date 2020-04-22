В Азербайджане планируется снизить взносы по соцстрахованию в ряде сфер

В Азербайджане планируется снизить бремя социального страхования работников с фиксированной квитанцией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от четвертого апреля 2020 года, министерством по налогам Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

Так, в целях снижения бремени социального страхования было предложено начислять налогоплательщикам, осуществляющим деятельность посредством фиксированной квитанции, минимальную месячную заработную плату в дифференцированном порядке в зависимости от региона, а также упростить процедуры администрирования и выплаты социального страхования по обязательному государственному социальному страхованию.

Так, индивидуальные парикмахеры в Баку в настоящее время платят 30 манатов в виде налогов и 62,5 маната в виде социального страхования, то есть их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 92,5 маната. После изменений парикмахер будет выплачивать налог в размере 30 манатов, социальное страхование в размере 15 манатов, а его общая налоговая и социальная нагрузка будет снижена до 45 манатов или на 47,5 процента.

В свою очередь, операторы такси в Баку в настоящее время платят 18 манатов в виде налогов и 62,5 маната в виде социального страхования. Их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 80,5 маната. После внесения изменений эти люди будут платить 9 манатов в виде налогов и 30 манатов в виде социального страхования, а общая налоговая и социальная нагрузка будет уменьшена в целом на 51,5 процента до 39 манатов.

Также в проекте оптимизации бремени социального страхования предусматривается определение социальной страховой нагрузки адвокатов, свободных бухгалтеров и аудиторов в размере 10 процентов с вычетом расходов на полученные доходы.

Отметим, что пакет предложений по налоговым льготам и отпускам широко обсуждался с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, а также с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам, в рамках рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику.

В связи с этим министерством экономики были подготовлены предложения по необходимым изменениям в Налоговый кодекс и закон Азербайджана "О социальном страховании". После повторного рассмотрения в правительстве проекты документов, включенные в пакет предложений, были представлены в Милли Меджлис.