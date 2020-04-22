Французская компания проинвестирует проекты по альтернативной энергетике в Азербайджане

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) всегда заинтересовано в создании дополнительных возможностей для снижения затрат предприятий на электроэнергию, в частности, благодаря применению альтернативных источников энергии, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО.

Согласно данным, 18 апреля состоялась встреча между ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация", министерством энергетики Азербайджана и делегацией французской компании Qair в формате видеоконференции.

Как отмечают в корпорации, под руководством генерального директора АПК Кямрана Набизаде с представителем министерства энергетики, а также компании Qair в Азербайджане Эльнуром Алиевым и председателем правления Луисом Бланшардином были обсуждены вопросы расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Подчеркнув заинтересованность в инвестировании в проекты по строительству электростанций, использующих возобновляемые источники энергии в Азербайджане, представители компании Qair проинформировали о проекте и уточнили, что инвестиции охватят крупные проекты с производственной мощностью от 100 мегаватт до 500-600 мегаватт.

Согласно информации, представители компании также выразили готовность осуществлять инвестиционные, строительные, монтажные и управленческие работы в рамках выдвинутых проектов.

"Французская компания Qair, одна из ведущих европейских компаний, обладающая 30-летним опытом, специализируется на использовании возобновляемых источников энергии на основе технологий ноу-хау. Компания осуществляет свою деятельность в 12 странах, в частности, она инвестирует в проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций",- отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в конце встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, и в итоге было принято решение о подписании трехстороннего Меморандума о взаимопонимании. Также было заключено соглашение о создании рабочей группы и проведении детального изучения перспектив и эффективности проекта.

Отметим, что во встрече также принимали участие руководящие составы департамента стратегического развития и коммерции АПК, компании Azeraluminium и ООО "АПК Шуша", а также вице-президенты компании Qair.