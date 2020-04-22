Налоговые льготы помогут быстро восстановить экономическую активность в Азербайджане

Утвержденный правительством Азербайджана пакет экономических мер предусматривает поддержку предпринимателям во время пандемии и постпандемический период. Содержащиеся в пакете предложения по налоговым льготам станут большой помощью предпринимателям и в нынешней ситуации, и после завершения пандемии.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, вводимые налоговые льготы и каникулы позволят предпринимателям снизить затраты и восстановить за короткие сроки экономическую активность. Льготы охватывают все виды предпринимательства, включая микро-бизнес. Для субъектов упрощенного налогообложения налоговую ставку планируется сократить в два раза. Вводятся 75-процентные льготы на налог с продаж и на прибыль. Льготы введены также в сфере налога на землю и имущество.

"Учитывая структуру и масштабы вводимых налоговых льгот, можно однозначно говорить о том, что эти меры позволят предпринимателям восстановить свою деятельность в постпандемический период. Цель - в короткий период времени достичь подъема экономической активности. Льготы можно рассматривать как косвенную финансовую поддержку предпринимательству со стороны государства. Невыплаченные суммы остаются в распоряжении предпринимателя и это создает ему дополнительные возможности для восстановления бизнеса", - считает Байрамов.

Депутат ММ подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства предприниматели смогут воспользоваться еще большей государственной помощью в период пандемии, а внедрение налоговых льгот будет способствовать усилению процесса легализации и либерализации экономики. Можно уже говорить о том, что после завершения пандемии в Азербайджане будет внедрена новая экономическая модель, сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева