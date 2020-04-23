Эльшад Мамедов: Налоговые льготы дадут импульс восстановлению экономики после пандемии

Согласно Плану действий, утвержденному Кабинетом министров 4 апреля 2020 года, планируется внедрение налоговых льгот и каникул для сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Рабочей группой подготовлен пакет соответствующих предложений.

Комментируя Day.Az подготовленные Минэкономики предложения, экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов отметил, что методы налоговой поддержки экономической активности, которые разработаны и в ближайшее время ожидается их внедрение в Азербайджане, крайне необходимы.

"Те процессы, которые идут сегодня в экономике - и в мировой, и в национальной, - требуют превентивных опережающих мер, потому что карантин и прочие проблемы, связанные с кризисом, очень сильно давят на отечественную экономику. Считаю, что методы налогового стимулирования, в частности, льготы по налогообложению по упрощенной системе в размере 50 процентов, льготы, связанные с налогами на прибыль, очень важны. Налог на прибыль очень сильно давит на бизнес, и снижение его в два раза позволит бизнесу направлять заработанные средства на амортизационные отчисления и инвестиции, что крайне важно для современной ситуации в экономике страны", - отметил экономист.

По словам Мамедова, послабления ожидаются также по налогу на добавленную стоимость. Этот налог, как известно, является серьезным бременем для перерабатывающих сфер экономики в целом и для высокотехнологичных в частности. Налоговые льготы должны дать стимул восстановлению активности в этих сферах.

Наш собеседник также считает очень важным, что льготы предусмотрены для малого, среднего и микро-бизнеса. Эти категории бизнеса облагаются налогами по упрощенной системе, и 50-процентная льгота может дать здесь стимул для серьезной активности.

"Думаю, эти сегменты бизнеса должны, в первую очередь, подстраиваться под крупный бизнес и выполнять в современных условиях функцию его подрядчиков и субподрядчиков. В этом смысле налоговые льготы, методы фискального стимулирования крайне важны для устойчивости в данных сегментах бизнеса. В целом, считаю, меры, предложенные Минэкономики, дадут импульс устойчивому экономическому развитию в стране", - сказал профессор UNEC.

Лейла Таривердиева