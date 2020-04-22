Средства на единовременные выплаты перечислены еще для 30 тысяч человек

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) перечислило средства для осуществления единовременных выплат (190 манатов) еще 30 тыс. человек, зарегистрированных в качестве безработных и малоимущих, которые были заняты неформально и потеряли работу из-за особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в министерстве, после перечисления средств на единовременную выплату для лиц, зарегистрированных в качестве безработных, соответствующие СМС-сообщения будут отправлены на телефонные номера, указанные ими при обращении для регистрации. После получения сообщения они могут получить разрешение на выход из дома в соответствующем порядке и получить перечисленные им средства, обратившись с удостоверением личности в любое почтовое отделение, если в сообщении указано ООО "Азерпочт", а если в сообщении указан банк, то в любое отделение этого банка.

Единовременные выплаты были начаты с 9 апреля и продолжаются ежедневно.

На сегодняшний день единовременные выплаты выплачены 320 тысячам человек, им выплачено 60 млн. 800 тыс. манатов.