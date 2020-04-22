В Азербайджане изменится размер поступлений в госбюджет от финансовых санкций

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила составления и исполнения государственного бюджета".

Как сообщает Day.Az, это связано с финансовыми санкциями, применяемыми налоговыми органами, а также иными отчислениями.

В настоящее время перечисление средств на счета, предусмотренные статьей 22-1 Налогового кодекса, осуществлялись за счет сокращения фактических доходов за отчетный год в объеме 50 процентов от суммы финансовых санкций, применяемых налоговыми органами и поступающих в государственный бюджет. Согласно поправке, изменятся правила поступления в государственный бюджет в размере 50 процентов от суммы финансовых санкций. Иными словами, перечисление средств на счета, предусмотренные статьей 22-1 Налогового кодекса, будет осуществляться за счет уменьшения фактических доходов за отчетный год в размере суммы финансовых санкций, наложенных налоговыми органами.

Отметим, что в соответствии со статьей 22-1 Налогового кодекса, предусмотрены следующие отчисления финансовых санкций и иных средств, применяемых налоговыми органами, :

22-1.1. В целях усиления социальной защиты работников соответствующих органов исполнительной власти, а также укрепления материально-технической базы налоговых органов, повышения научно-технического потенциала в налоговой сфере, установленная соответствующим органом исполнительной власти часть суммы налоговых санкций, примененных налоговыми органами и поступивших в государственный бюджет, и средств от продажи немаркированных акцизными марками или маркированных поддельными акцизными марками товаров, конфискованных по решению суда, перечисляются на счета соответствующих органов исполнительной власти. Порядок распределения и использования этих средств устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

22-1.2. 50 процентов размера финансовой санкции, применяемой налоговыми органами за нарушение требований Закона Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и входящей в фонд, предусмотренный статьей 19 данного Закона, перечисляется на счета органов (структур), определенных соответствующим органом исполнительной власти, с целью усиления материально-технической базы органов (структур), определенных соответствующим органом исполнительной власти, и социальной защиты их работников. Распределение данных средств и порядок их использования определяются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

22-1.3. Если сумма фактических поступлений органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, c доходов за счет источников, предусмотренных статьей 22-1.1 настоящего Закона, меньше суммы доходов, прогнозированных в порядке, предусмотренном законодательством о бюджетной системе, эта разница перечисляется на счет органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, за счет средств, возникших от профицита поступлений в государственный бюджет по линии налоговых органов по доходам государственного бюджета, утверждаемым на каждый год законом о государственном бюджете Азербайджанской Республики (за исключением налогоплательщиков (подрядчиков), осуществляющих деятельность в нефтегазовой сфере, поступлений по источникам доходов Целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги", а также части средств, которые поступили в государственный бюджет к концу бюджетного года свыше поступлений, предусмотренных в государственный бюджет, по линии налоговых органов по городам и районам в порядке, утвержденном органом (структурой), предусмотренным соответствующим органом исполнительной власти, и которые были оставлены в распоряжении и переданы в пользование этих органов).

22-1.4. 50 процентов суммы финансовых санкций, примененных налоговыми органами за нарушение требований Закона Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" и поступающих в фонд, предусмотренный статьей 15-21 настоящего Закона, перечисляется на счета органов (структур), установленных соответствующим органом исполнительной власти, с целью усиления материально-технической базы и социальной защиты работников органов (структур), установленных соответствующим органом исполнительной власти. Распределение этих средств и порядок их использования определяются органом (структурой), установленной соответствующим органом исполнительной власти.