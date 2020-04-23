Обнародовано количество налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства

В соответствии с Планом действий, утвержденным Кабинетом министров, по выполнению пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" от 19 марта 2020 года продолжается реализация программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей.

Как сообщает Day.Az, об в эфире передачи "Hədəf" на телеканале AzTV сказала начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, на сегодняшний день из предусмотренных 80 млн. манатов помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии, 32 млн., что составляет 40% от выделенных средств, уже выплачены более 44 тысячам бизнесменов.

"Кроме того, 147 924 работников, получили более 33 млн. манатов в качестве части заработной платы. Данная цифра составляет 16% от общей суммы поддержки в 215 млн. манатов, предусмотренной Планом для 300 000 лиц, работающих в областях, пострадавших от пандемии", - сказала Мусаева.

Для обеспечения прозрачности процесса Министерство экономики предоставляет список налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства.

Отчет о финансовой поддержке индивидуальных (микро) предпринимателей по состоянию на 21 апреля 2020 года

Сумма средств, предусмотренных на реализацию помощи предпринимателям: 80,0 миллиона манатов

Объем финансовой поддержки 48 235 налогоплательщикам: 34 353,7 тыс. манатов

Количество налогоплательщиков, получивших фактический платеж: 44 148

Общая уплаченная сумма: 32 068,8 тысячи манатов.