Постоянный представитель TRACECA о проблемах автомобильных грузоперевозок

Постоянный представитель TRACECA в Азербайджане на своей странице в Twitter написал о проблемах, с которыми столкнулись автомобильные грузоперевозчики, сообщает Day.Az со ссылкой на постоянного представителя TRACECA в Азербайджане Акифа Мустафаева.

По его словам, сейчас, в условиях пандемии, ряд стран больше ориентируется на железнодорожные (бесконтактные) перевозки, которые в текущих условиях являются более безопасными, экономичными и экологичными.

"Автомобильные грузоперевозчики испытывают большие проблемы, связанные с жесткими правилами санитарного контроля", - отметил Акиф Мустафаев.

Напомним, что Межправительственная комиссия TRACECA открыта всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных Евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики.

Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономических отношений. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор, с одной стороны формируются в Западной и Центральной Европе, а с другой - в Средней и Юго-Восточной Азии.