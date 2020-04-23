PASHA Holding поддерживает мелких фермеров (R)

PASHA Holding пожертвовал 5 миллионов манатов Аграрному агентству по кредитованию и развитию (AKIA) для предоставления льготных микрокредитов фермерам. Таким образом, Холдинг продемонстрировал поддержку предпринятого Президентом Азербайджанской Республики шага по поддержке производителей сельскохозяйственной продукции как в контексте пандемии коронавируса, так и в последующий перид. Распоряжением Президента от 14 апреля 2020 года на предоставление микрокредитов сельхозпроизводителям в условиях пандемии и в последующий период было выделено 30 миллионов манатов.

Выделенные средства будут использованы для предоставления микрокредитов фермерам на сумму до 15 тысяч манатов. Трехлетние льготные кредиты, выдаваемые на 12 месяцев, предназначены для создания и расширения садоводства, земледелия, животноводства и других форм семейного сельского хозяйства.

Планируется, что около 1000 фермерских семей в сельской местности получат средства, пожертвованные Холдингом.

Кредиты будут предоставляться фермерам через уполномоченные кредитные организации AKIA. "Согласно подписанному нами соглашению, средства, выделенные нам PASHA Holding-ом, будут предоставляться фермерам только через наши уполномоченные кредитные организации, которые PASHA Holding-у не принадлежат. Это соглашение является поддержкой крупного Холдинга не только для фермеров, но и для банковского сектора. Поскольку средства являются револьверными, то есть возвратными, семейные фермы получат больше выгоды, чем планировалось на начальном этапе", - сказал председатель AKIA Мирза Алиев.

"Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений развития экономики Азербайджана и всегда находится на повестке дня для нашей Оранизации. Именно поэтому наш Холдинг сделал такой обдуманный шаг социальной ответственности. Мы уверены, что другие крупные холдинги и компании в стране так же откликнутся на призыв к поддержке малых фермерских хозяйств", - сказал Джалал Гасымов, Главный исполнительный директор PASHA Holding-а.