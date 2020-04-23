Таможенный комитет Азербайджана совместно с TƏBİB проводят эпидемиологический контроль транзитных перевозок

Обеспечен контроль за транзитными перевозками по участку контрольно-пропускного пункта (КПП) "Красный мост - порт Алят" в условиях пандемии COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Постоянный секретариат (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА.

По данным источника, в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Бакинском порту, расположенном в Аляте, проводятся проверки наличия заражения у водителей транзитных грузовых транспортных средств, въезжающих в зоны временного хранения - карантина.

"Поскольку поступающие грузы в основном прибывают из стран Европы и Центральной Азии через границу Грузии, водители транзитных грузовых транспортных средств тестируются на наличие коронавируса на КПП "Красный мост", - сообщает ПС МПК ТРАСЕКА.

Процесс осуществляется сотрудниками Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (ГТК АР) в Бакинском порту совместно с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

После того, как грузовые транспортные средства, прибывающие в Азербайджан через Грузию, попадают в зону карантина, в медицинском пункте у водителей берутся образцы. Такое решение было принято после обнаружения у нескольких водителей положительных результатов тестов на коронавирус, проведенных в порту Алят.

Ответы на тесты становятся известными примерно спустя 6-8 часов. За это время проводится контроль за тем, чтобы водители не покидали свои транспортные средства. В случае возникновения каких-либо потребностей им оказывается необходимая помощь.

Основная цель заключается в том, чтобы после проведения теста ни один водитель не контактировал с другими. Эти меры предусмотрены для того чтобы:

- в случае положительного результата теста не останавливать пропуск остальных водителей, перед этим необходимо убедиться в том, что между ними не было никакого контакта после проведения теста;

- в случае отрицательного результата водители пропускаются в стерильную зону. В течение дня 80-90 грузовых транспортных средств в сопровождении дорожной полиции отправляются в Бакинский порт. Контроль продолжается на протяжении всего пути, чтобы избежать контакта здоровых водителей с зараженными.

При въезде в страну зараженного COVID-19 водителя, его движение ограничивается, далее принимаются необходимые меры.

Напомним, что решение о закрытии государственных границ Азербайджана продлено до 4 мая 2020 года.