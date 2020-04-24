Согласно Плану мероприятий, утвержденному Кабинетом министров 4 апреля 2020 года, планируется внедрение налоговых льгот и каникул для сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Рабочей группой подготовлен пакет соответствующих предложений, который предполагает полное освобождение от налога на имущество и землю на один год с 1 января 2020 года в сферах, непосредственно затронутых пандемией коронавируса. Речь идет об отелях, турагентствах и туроператорах, структурах общественного питания, сфере пассажироперевозок, учреждениях культуры, спортивных объектах, учебных заведениях и так далее.

Помимо освобождения предприятий и объектов, пострадавших от пандемии коронавируса, от налогов на имущество и землю, налогоплательщики, работающие в указанных сферах, будут получать ряд налоговых льгот в течение одного года с 1 января 2020 года, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения.

Так, по подоходному налогу предусматривается предоставление льгот в размере 75%. Для плательщиков упрощенного налога планируется предоставить 50-процентную скидку. В два раза - с 14% до 7% - снижается ставка подоходного налога для физических лиц при аренде недвижимости. И так далее.

Для владельцев микробизнеса предусмотрены льготы, которые будут применяться вне зависимости от того, пострадали они от пандемии или нет. Для них предусмотрена скидка в 50% на упрощенный налог, упрощенная налоговая отчетность за первый и второй кварталы 2020 года, налоговые каникулы до 1 сентября текущего года.

Льготы коснутся ряда импортируемых товаров, необходимых в борьбе с пандемией. Медоборудование, медицинские принадлежности, некоторые виды продуктов питания будут временно освобождены от НДС. Для сфер, пострадавших от пандемии, могут быть снижены также ставки по обязательному государственному социальному страхованию.

"У каждой страны есть своя схема вывода экономики из кризисной ситуации с наименьшими потерями. Надо сказать, что антикризисная программа, разработанная в Азербайджане, отличается своей четкостью и продуманностью", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Об этом, отметил он, говорит и пакет предложений по налоговым льготам и каникулам, подготовленный министерством экономики. Это будет комплекс действенных мер, в котором будут сочетаться как снижение налогов, так и налоговые каникулы.

Экономист считает очень важным особое внимание государства к микробизнесу.

"Не буду повторяться и перечислять все пункты пакета налоговых мер - они уже достаточно освещены в СМИ. Но просматривая представленную программу, можно обратить внимание на то, что большая часть мер относится к микробизнесу. Причем, льготы вводятся вне зависимости от того, пострадал владелец микробизнеса от пандемии или нет. К микропредпринимателям будут применены самые щадящие условия налогообложения в зависимости от вида налога - от полной отмены до снижения до минимального уровня", - сказал Гулиев.

По его словам, правительство пока считает нужным проводить политику вывода бизнеса из этого кризиса с наименьшими потерями по такой схеме. Но это не означает, что в дальнейшем не будут предприниматься другие шаги. Ситуативно будут приниматься и другие меры, либо вышеуказанные меры будут расширены и углублены, считает депутат. То есть будет иметь место диверсификация мер по помощи предпринимателям. Все зависит от непосредственных условий, которые сложатся в ближайшие 2-3 недели.

В целом программа носит прагматичный и объективный характер с учетом интересов практически всех отраслей бизнеса и экономики, которых в той или иной степени коснулись последствия пандемии, подчеркнул наш собеседник. Те предприниматели, которые работали прозрачно, будут иметь больше льгот и больше возможностей. Это генеральная линия государства, направленная на постепенный и неуклонный переход на прозрачную экономику и снижение доли теневого сектора. Можно с уверенностью сказать, что эта политика будет продолжаться и последовательно внедряться в жизнь, отметил Гулиев.

"Все принятые за последние недели программы и решения следует рассматривать не просто как план вывода экономики и частного сектора из кризиса, а как проект посткризисного развития азербайджанской экономики. Цель - укрепление экономической мощи Азербайджана. В этом суть, сердцевина социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева.

Мы нацелены на то, чтобы в дальнейшем не зависеть, по возможности, от импорта, больше опираться на местное производство. Достижение этой цели просматривается уже сегодня. На мой взгляд, основным двигателем национальной экономики в новых условиях будет малый и средний бизнес. Само собой, у нас в стране будут и дальше создаваться условия для развития крупного бизнеса, для транснациональных компаний. Мы живем в эпоху глобализации. Как показывает практика, крупным компаниям легче выходить на внешний рынок. И они тянут за собой небольшие компании, которые служат их поставщиками, партнерами, контрагентами. В этом есть большой смысл", - сказал доктор экономических наук.

Лейла Таривердиева