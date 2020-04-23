В Азербайджане создаются рабочие места для лиц с инвалидностью

В рамках совместного проекта "Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп населения" министерства труда и социальной защиты населения и Программы развития ООН (ПРООН) началось создание условий лицам с инвалидностью для открытия малого бизнеса.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на первом этапе в Шамкирском районе инвалидам были переданы активы (пчелиные ульи, необходимые принадлежности) для создания малого бизнеса по пчеловодству.

Согласно данным, в ближайшие дни этот процесс продолжится в Шамахинском, Загатальском районах и городе Сумгайыт.

"По проекту предусмотрено создание условий для малого бизнеса 500 лицам с инвалидностью. Для реализации проекта задействованы 12 городов и районов. В этих регионах предварительно был проведен отбор участников проекта среди лиц с инвалидностью, зарегистрированных в качестве безработных", - отметили в ведомстве.