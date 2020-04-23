Вугар Миргейдаров: Меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане вселили в налогоплательщиков уверенность в завтрашнем дне

Принятые в Азербайджане меры по борьбе с коронавирусом вселили налогоплательщикам уверенность в завтрашнем дне, они почувствовали, что не одни в этой трудной ситуации, государство оказывает им поддержку.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт-экономист Вугар Миргейдаров.

Он отметил, что целенаправленная работа в направлении сохранения рабочих мест и бесперебойной выдачи зарплат работников как по государственному, так и по частному сектору, рост числа трудовых договоров, финансирование части зарплат 300 тысяч наемных работников и поддержка порядка 300 тысяч предпринимателей позволят Азербайджану преодолеть пандемию с минимальными потерями.

"В отличие от других государств, в Азербайджане с целью снижения негативного влияния пандемии на экономику страны глава государства принял своевременные и необходимые меры. В качестве примера можно привести запрет на аннулирование трудовых договоров в период карантина, а затем и компенсирование части зарплат наемных работников. Сюда входит также компенсация доходов частных микропредпринимателей", - сказал Миргейдаров.

Он сообщил, что в сложившейся ситуации налогоплательщики сфер, которые не пострадали или понесли сравнительно небольшие убытки в связи с пандемией, должны осознавать свою ответственность, платить налоги вовремя и в полном размере.

"В трудные для бизнеса времена мы должны ставить взаимную поддержку превыше всего. Некоторые налогоплательщики не обращаются для получения госпомощи, чтобы ею были обеспечены предприниматели, которые находятся в более тяжелом положении. Этот шаг достоин похвалы. Выполнив свои обязательства, мы сможем выйти из сложившейся трудной ситуации", - добавил Вугар Миргейдаров.