Азербайджан принял участие в видеоконференции Всемирной таможенной организации

22 апреля состоялась видеоконференция под руководством Генерального секретаря Всемирной таможенной организации (WCO) Кунио Микуриа, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В конференции приняли участие председатель совета WCO Диксон Катешумбва, заместитель председателя WCO по европейскому региону, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, а также заместитель председателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону Пранаб Кумар Дас, заместитель председателя по американскому и Карибскому региону Рамирес Паниагуа, заместитель председателя по Восточному и Южноафриканскому региону Филисо Валашиа заместитель председателя по Ближнему Востоку и Северной Африке Ахмед Аль Халифа, заместитель председателя по Западной и Центральной Африке Тоумани Сангаре.

"Видеоконференция была проведена с целью оценки текущих условий, возникших с учетом распространения пандемии коронавируса (Covid 19), изучения альтернативных механизмов, которые позволят Всемирной таможенной организации продолжить свою деятельность",- отмечается в информации.

Согласно сообщению, на конференции в основном обсуждались вопросы, связанные с организацией будущих мероприятий WCO, было отмечено, что заседания Политической комиссии, которые пройдут в июне 2020 года, отложены до декабря 2020 года. Также состоялся обмен мнениями о механизмах, предлагаемых для заседаний WCO, отложенных из-за пандемии коронавируса (Covid 19), и темах предстоящих на них обсуждений.