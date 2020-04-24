Налоговая поддержка бизнеса - стратегическое решение, которое поможет восстановлению экономики Азербайджана

Рабочая группа министерства экономики Азербайджана подготовила пакет предложений по налоговым льготам для отечественных предпринимателей с целью поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Речь идет о сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а также о микропредпринимателях, льготы для которых будут введены вне зависимости от того, задела пандемия их бизнес или нет.

Предусмотрен широкий спектр льгот, включая значительное сокращение налогов, либо налоговые каникулы.

Экономический успех каждой страны зависит, в первую очередь, от развития малого и среднего предпринимательства, сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде. По его словам, все развитые и успешные страны базируются не столько на силе крупных корпораций, сколько на развитости среднего и малого предпринимательства. Эти категории бизнеса дают крепкую основу для подпитки бюджета страны и стабильности экономики.

"После пандемии Азербайджану очень нужно, чтобы именно малое и среднее предпринимательство получило поддержку от государства. Пакет предложений министерства экономики по налоговым льготам для МСБ формирует среду для развития этих категорий предпринимательства. Эти меры будут способствовать их развитию и, самое главное, это очень хорошая возможность для диверсификации нашей экономики. Малый и средний бизнес охватывает те отрасли, которые не относятся к энергетическому сектору. Считаю, что помимо налоговых льгот, МСБ, фермерские хозяйства должны получить также кредитную подпитку для развития своего бизнеса", - отметил Моллазаде.

По мнению Моллазаде, предложенные меры абсолютно правильные. "Туризм, информационные технологии, сельское хозяйство - это стратегические сферы для Азербайджана. Хочу напомнить, что Президент Ильхам Алиев не раз определял туризм как вторую по значимости после энергетики сферу азербайджанской экономики", - добавил депутат.

Лейла Таривердиева