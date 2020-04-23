Минэкономики Азербайджана раскрыло детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям

Аннулирование пассивного VÖEN физического лица с целью получения единовременных пособий не имеет правового основания.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэкономики, об этом заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам экономического анализа и учета Государственной налоговой службы при министерстве экономики Намиг Даргяхов, передает Day.Az.

"Под наличием VÖEN не следует понимать наличие у гражданина дохода. Для этого нужно работать. При оказании помощи основанием должно быть не то, имеет ли лицо, желающее получить помощь, какие-либо документы, а имеет ли он доход, заработок",- отметил он.

Даргяхов также сообщил, что часть заработной платы работников микропредпринимательства, выплачивалась за счет государства, и была оказана прямая финансовая поддержка индивидуальным (микро-) предпринимателям.

Он отметил, что до сих пор более 200 тысяч индивидуальных предпринимателей и наемных работников воспользовались этой программой.

"Ряд предпринимателей обратились с письмами в министерство экономики и Государственную налоговую службу для получения финансовой поддержки вместо того, чтобы заполнить и отправить соответствующую форму заявления, созданную в их личных кабинетах, находящихся в Налоговом интернет-управлении, чтобы присоединиться к программе финансовой поддержки. Еще раз доводим до сведения предпринимателей, что они должны заполнить соответствующую форму заявления, в том числе в своих личных кабинетах, находящихся в Налоговом интернет-управлении. После рассмотрения этих обращений будет обеспечено осуществление платежей налогоплательщикам, показатели которых соответствуют условиям, установленным Кабинетом министров",- отметил он.