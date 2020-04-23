Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис в Азербайджане

Сегодня основной целью Азербайджанского государства является смягчение влияния коронавирусной пандемии на ситуацию в стране, и своевременно принятые меры могут иметь для предпринимателей положительные результаты. Об этом сказал Trend автомобильный эксперт Эльданиз Джафаров, передает Day.Az .

По его словам, в настоящее время операторы такси в Баку платят 18 манатов в виде налогов и 62,5 маната в виде социального страхования. Их общая налоговая и социальная нагрузка составляет 80,5 маната. После внесения изменений 4 апреля 2020 года эти лица будут платить 9 манатов в виде налогов и 30 манатов в виде социального страхования, а общая налоговая и социальная нагрузка будет уменьшена в целом на 51,5 процента, то есть до 39 манатов.

"Я надеюсь, что применение таких налоговых льгот для субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от пандемии, станет реальной поддержкой для организаций и физических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками. Одной из наиболее пострадавших отраслей во время пандемии является сектор пассажирских перевозок и автотранспорта. Конечно, сокращение налогов и социальных льгот вдвое окажет положительное влияние на этот сектор. Вполне возможно, что программа льгот министерства экономики продолжится. Скажу также, что подготовленный министерством пакет льгот всеобъемлющий и является реальной поддержкой предпринимательству", - отметил Эльданиз Джафаров.

"Программа льгот не повлияет на конкуренцию в сфере пассажирских перевозок, тем не менее, это окажет положительное влияние на устойчивость и предотвратит кризис", - подытожил автомобильный эксперт Эльданиз Джафаров.