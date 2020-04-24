Азербайджан многократно нарастил производство легковых автомобилей

В Азербайджане в январе-марте 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 112 миллиона манатов, что на 16 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился в 7,3 раза (за месяц было произведено 190 легковых автомобилей, что обусловило рост на 39 процентов). Производство прочих транспортных средств также многократно увеличилось - на 89,8 процента. Производство штанговых насосов также увеличилось на 42,4 процента.

Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры - в 3,2 раза, до 15,2 тонны, огнетушителей - в 2,3 раза, до 1400 штук, и станков-качалок. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов - до 85 единиц (спад в 3,7 раза).