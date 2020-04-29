Налоговые льготы для бизнеса положительтельно скажутся на экономике Азербайджана

Предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии, положительтельно скажется на экономике Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

"Пакет предложений предусматривает налогоплательщикам полное освобождение от суммы имущественного и земельного налогов на один год с первого января 2020 года в областях, непосредственно затронутых пандемией коронавируса. В то же время, налогоплательщикам, работающим в этих областях, будет предоставлен ряд налоговых льгот на период в один год с первого января 2020 года, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения. Для плательщиков налогов, работающих в режиме налогообложения прибыли (дохода), предусмотрены льготы в размере 75% от полученного дохода, а для предпринимателей, занятых в сферах общественного питания и пассажирских перевозок, являющихся плательщиками упрощенного налога, предусмотрена 50-процентная скидка на сумму упрощенного налога", - сказал Гусейнов.

Наш собеседник подчеркнул, что также предусмотрен ряд других преимуществ сферам экономической деятельности, затронутой пандемией коронавируса.

"Эти льготы уменьшат налоговую и административную нагрузку на налогоплательщиков. В частности, это снижение ставки налога, взимаемого по аренде недвижимости с физических лиц, с 14 до 7 процентов, освобождение сроком на 1 год от предоставления справок о текущих налоговых платежах, продление срока уплаты последнего налога за 2019 год до 1 сентября 2020 года, продление срока уплаты налога на прибыль (доход) и имущественного налога до 1 сентября текущего года, приостановка с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года начисления процентов за неуплаченные налоги, взносы обязательного государственного социального страхования и страховые взносы по безработице, а также продление с 20 апреля по 1 сентября 2020 года права на выбор упрощенного метода налогообложения для лиц, занимающихся деятельностью в сфере общественного питания, находящихся на учете по НДС", - пояснил политолог.

По мнению Гусейнова, привилегии для налогоплательщиков, работающих в районах, затронутых пандемией коронавируса, окажут положительное влияние на экономику страны.

"Как и во всех других областях, государство пошло на уступки в области налоговой политики, оказав поддержку предпринимателям. Применяемые налоговые льготы и отпуски не только уменьшат нагрузку на налогоплательщиков, но и сблизят их с государством", - отметил Гусейнов.

Как заявил наш собеседник, несмотря на экономический кризис во всем мире из-за резкого снижения цен на углеводородные ресурсы, государство демонстрирует свою поддержку гражданам во всех областях. Поэтому введение налоговых льгот и отпусков рассматривается как стимул для экономики Азербайджана.

Что касается микропредпринимателей, то политолог подчеркнул, что независимо от того, затронута ли их деятельность пандемией коронавируса, льготы будут предоставлены всем.

"Среди них можно отметить предоставление микропредпринимателям 50-процентной скидки по упрощенному налогу (снижение ставки налога с 2 до 1 процента), предоставление упрощенной налоговой отчетности и отчетов по налогу на прибыль (доход) и имущественным налогам по первому и второму кварталам 2020 года и предоставление налоговых каникул до 1 сентября 2020 года для уплаты начисленного налога в бюджет. Помимо этого, по решению Кабинета министров срок полного или частичного ограничения соответствующих видов деятельности не включается в срок действия квитанций, полученных налогоплательщиками, занимающимися в индивидуальном порядке получением фиксированного чека, и относится к уплате налогов в последующий период", - перечислил наш собеседник.

Гусейнов отметил, что в Азербайджане большое внимание уделяется сельскому хозяйству.

"Несомненно, развитие этого направления окажет положительное влияние на экономику. Планируется также снизить социальное бремя работников сельского хозяйства.

Предлагаемые изменения в законодательство о социальном страховании предусматривают обязательное государственное социальное страхование для каждого из членов семей физических лиц, пользующихся сельскохозяйственными угодьями, находящимися в их собственности, минимальную месячную заработную плату в зависимости от площади земли по следующим ставкам: до пяти гектаров - в размере 2 процентов; с пяти до десяти гектаров - в размере 6 процентов; выше десяти гектаров - в размере 10 процентов", - заявил политолог.

Гусейнов сообщил, что некоторые налоговые льготы будут применяться и в сфере импорта.

"Так, предусматривается временное освобождение от НДС некоторых импортируемых видов продуктов (продукты питания и медицинские препараты), необходимых для удовлетворения первоочередных нужд населения. Также предлагается освобождение от НДС импорта сырья и материалов, связанных с производством некоторых видов продукции, необходимых для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, медицинских препаратах, и другой необходимой продукции", - заключил Ильяс Гусейнов.

Абдул Керимханов