Муса Гасымлы: Благодаря налоговой и социальной политике государства зависимость от импорта на некоторые продукты полностью исчезнет

Чтобы выйти из сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса с минимальными потерями, налоговая и социальная политика, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева в период карантинного режима, подтверждают, что ситуация полностью под контролем и находится в режиме управляемости.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По мнению депутата, налоговые льготы и каникулы налогоплательщикам, предусматривающие снижение налоговой и административной нагрузки, позволит им процветать после окончания пандемии коронавируса.

Перечисляя данные льготы, парламентарий сказал о снижении ставки налога, взимаемого с источника выплаты по аренде недвижимости с физических лиц, с 14 до 7 процентов; освобождении от уплаты текущих налогов на один год и выдаче справок о текущих налоговых платежах, продлении срока уплаты последнего налога на 2019 год до первого сентября 2020 года.

Также, по его словам, предусматривается продление до 1 сентября 2020 года срока уплаты налога на прибыль (доход) и налога (исчисленных за 2019 год) на имущество налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредприятий; отсрочка начисления процентов по невыплаченным налогам, обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице с 1 апреля текущего года до 1 января 2021 года; а также продление с 20 апреля по 1 сентября текущего года права лиц, занимающихся деятельностью в сфере общественного питания, находящихся на учете по НДС, на выбор упрощенного метода налогообложения на 2020 год.

Депутат также коснулся снижения социальной нагрузки работников сельского хозяйства в Азербайджане.

"Физические лица, пользующиеся земельным участком площадью до пяти гектаров и сельскохозяйственными угодьями, являющиеся членами семьи из четырех человек, будут должны платить ежемесячную плату за обязательное государственное социальное страхование в размере 20 манатов - по пять манатов с человека. Помимо этого предусматривается замена сдачи отчета о социальном страховании собственниками земли фиксированной квитанцией.

Ненефтяной сектор, особенно сельское хозяйство, будет развиваться, зависимость от импорта уменьшится, а а на некоторые продукты и вовсе исчезнет. Это окажет положительное влияние на экономику страны в целом", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов