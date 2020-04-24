При поддержке Агентства по развитию МСБ запущен новый проект "Процветающий Абшерон"

В Азербайджане Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО "Бакинская служба обустройства" запустили новый совместный проект - "Процветающий Абшерон".

Как сообщили Trend в Агентстве, цель проекта - оказать вклад в развитие семейного хозяйства, поддержав рост прибыли населения в рамках успешно осуществляемой в стране политики самозанятости, передает Day.Az.

С этой целью жителям сел и поселков Абшеронского полуострова выдаются ростки растений (лаванда, розмарин и другие) для повышения площадей зеленых насаждений и развития области переработки в сельском хозяйстве. Каждая семья взамен назначенной ей платы ухаживает за этими растениями. По истечении 6-12 месяцев эти растения у них забираются и выдаются новые.

При поддержке Агентства и совместной координации ООО "Бакинская служба обустройства" и ООО BİRGƏ уже 2 500 семьям в поселке Балаханы выданы 85 000 растений. В рамках проекта каждая семья будет ухаживать за 250-1000 единицами растений.

Очередной этап проекта "Процветающий Абшерон" осуществлен в поселке Зиря при поддержке ИВ Хазарского района Баку. В рамках проекта каждой из 200 семей выданы порядка 250-1000 растений.

Наряду с использованием растений, выращенных в рамках проекта, в обустройстве регионов также предусматривается использовать их в производстве косметической и фармацевтической продукции и масел, а также экспортировать в качестве сырья.

Исключительная важность проекта "Процветающий Абшерон" в условиях режима карантина в связи с пандемией коронавируса заключается в том, что семьи, не покидая свои дома, смогут получить дополнительный доход, ухаживая за растениями на своих приусадебных участках.

В будущем предусматривается расширить охват проекта.