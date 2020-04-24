В Азербайджане снижается госпошлина за консульские операции

Снижаются ставки государственной пошлины на консульские операции, проводимые в Азербайджане или в дипломатических представительствах страны за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос в связи с этим нашел свое отражение в предлагаемой поправке в закон "О государственной пошлине", обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемому изменению, государственная пошлина на выдачу документов для получения общегражданских паспортов в посольстве или консульстве снижается с 55 до 25 долларов США, госпошлина на выдачу свидетельства на возвращение, заменяющего паспорт - с 40 до 10 долларов США, госпошлина за оформление ходатайства о восстановлении гражданства - со 150 до 60 долларов США. В поправке также отмечается значительное снижение ставок государственной пошлины за другие консульские операции.

Поправка предназначена для снижения ставок госпошлины на ряд консульских операций в соответствии с принципами социальной направленности.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.