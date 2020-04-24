В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей перед перевозчиком, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поправка в Гражданский кодекс по данному вопросу обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В действующей ст. 853.2 Кодекса говорится: "Грузоотправитель возмещает ущерб за отсутствие и неточность этой информации".

В соответствии с поправкой, грузоотправитель будет возмещать ущерб за отсутствие не только информации, но и соответствующих документов.