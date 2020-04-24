https://news.day.az/economy/1227768.html В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей
В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей
В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей перед перевозчиком, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поправка в Гражданский кодекс по данному вопросу обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
В действующей ст. 853.2 Кодекса говорится: "Грузоотправитель возмещает ущерб за отсутствие и неточность этой информации".
В соответствии с поправкой, грузоотправитель будет возмещать ущерб за отсутствие не только информации, но и соответствующих документов.
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