Вугар Байрамов: Кредитные льготы послужат интересам граждан и финансовой стабильности всей страны

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Центральный банк ввел льготные меры по четырем основным направлениям, чтобы свести к минимуму влияние пандемии на финансовый рынок и его клиентов.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, комментируя опубликованное сегодня решение Центрального банка по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.

По словам Байрамова, пакет кредитных льгот имеет системный характер и сведет к минимуму влияние пандемии на участников финансового рынка.

Для поддержки физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, будут созданы возможности реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана. Если реструктуризация таких кредитов, выданных до 1 марта 2020 года и имеющих удовлетворительное качество, будет проведена до 30 сентября 2020 года, то их качество не ухудшится.

Реструктуризацией смогут воспользоваться 23 тысячи заемщиков.

"Один из главных моментов связан с тем, кто имеет кредитные долги. В соответствии с пакетом банкам рекомендуется не взимать дополнительные штрафы, пени и другие платежи в случае полной или частичной задержки кредитных выплат (основной суммы и процентных платежей). Это означает, что Центральный банк посоветовал банкам не взимать проценты и штрафы с тех, кто испытывает трудности с погашением своих кредитов в нынешней ситуации. Согласно документу, информация о заемщиках с просроченной задолженностью по кредитам из-за пандемии по состоянию на 1 марта текущего года будет представлена ​​в кредитное бюро до 30 сентября 2020 года с особой пометкой: не ухудшать кредитную историю заемщика. То есть, если у нашего гражданина просрочка по кредиту с 1 марта по 30 сентября, она не будет отражена в его кредитной истории", - отметил экономист.

Меры предусмотрены и с расчетом на банки. В частности, предусматривается освобождение до конца года одного процента совокупных капитальных требований по банкам, ряд нормативных требований, оказывающих давление на банковский капитал, будет отложен до конца года.

"До 30 сентября также будут приняты меры по снижению стоимости услуг межбанковских платежных систем - она будет снижена до 50. В целом, все принимаемые меры рассчитаны на снижение кредитной нагрузки на граждан в трудных условиях, вызванных пандемией, и минимизацию потерь для финансового рынка", - отметил Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева