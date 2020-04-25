Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг»

Азербайджан является не просто транзитной территорией, но и активным участником проекта МТК "Север-Юг" с крупными прогнозируемыми дивидендами.

Об этом сказал Trend кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин, передает Day.Az.

По его словам, проект транспортного коридора "Север-Юг" на протяжении 20 лет видоизменялся: "По мере превращения из идеи в реальный объект, к коридору "Север-Юг" подключались новые участники, тем самым он приобретал новые рукава".

Политолог отметил, что один из трех магистральных маршрутов проекта - Западный - пролегает по территории Азербайджана: "Он не просто проходит по этой территории, а связывает Азербайджан с Россией, Европой, Ираном, Индией и многими другими странами. Для экономики всех участников это примерно, как открытие метро между районами города, где раньше были пробки, и приходилось добираться до нужной точки в объезд по окружной дороге. Только в нашем случае эти районы раскиданы на расстоянии тысячи километров. Выгоды от новой ж/д связующей очевидны, и дивиденды получат все участники, когда коридор заработает в полную силу".

Согласно его мнению, Азербайджан является не просто транзитной территорией, а активным участником проекта и получателем выгоды: "МТК "Север-Юг" приносит не только очевидную экономическую выгоду, но и укрепит политические и социокультурные отношения стран-участников".

Напомним, что основа международного транспортного коридора "Север-Юг" была заложена 12 сентября 2000 года согласно межправительственному соглашению, подписанному между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом данное соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина).

Цель создания коридора - сокращение срока доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (время доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" этот показатель ожидается на уровне 3 недель).