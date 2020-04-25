Микаил Джаббаров: Мы должны привыкнуть к новому экономическому образу жизни

Мы должны привыкнуть к новому экономическому образу жизни.

Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Это связано в первую очередь с тем, что наука пока не может ответить на вопрос о том, когда закончится пандемия", - заявил Джаббаров.

По его словам, азербайджанский бизнес проявил свою социальную ответственность и поддержал призыв Президента Ильхама Алиева об объединении общества в борьбе с пандемией.

В первую очередь, нужно подчеркнуть, что опережающие меры, принятые в нашей стране под руководством главы государства, дали свой эффект.

"Несмотря на тот серьезный вызов, с которым мы столкнулись, мы смягчаем карантинный режим. Надеюсь, в будущем мы полностью выйдем из карантина, но то, когда конкретно это произойдет, зависит не от решения государства или труда наших героических врачей - а от ответственности каждого гражданина, бизнесмена, каждого члена нашего общества", - добавил Джаббаров.