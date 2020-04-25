В ближайшее время в Азербайджане будет принят второй пакет помощи бизнесу из-за коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, впервые в истории страны по указанию Президента Ильхама Алиева была оказана такая масштабная помощь предпринимателям, и пострадавшим от пандемии, и микропредпринимателям.

"Были сделаны все шаги для того, чтобы защитить структуру национальной экономики и не допустить сокращения рабочих мест, чтобы не потерять достижения, достигнутые в экономике в прошедшие годы", - заметил министр.

По его словам, уже достаточно сказано о первом пакете государственной поддержки.

"Второй пакет, который предусматривает налоговые льготы и определенные послабления по социальным выплатам, направлен в парламент. Надеюсь, что он будет обсуждаться и приниматься в ближайшие недели. Отмечу, что успех предпринимателей в ближайшей перспективе будет зависеть не только от мер, которые предпринимает государство, но и от того, насколько они будут соблюдать новые условия деятельности", - добавил Джаббаров.