Микаил Джаббаров: Приоритетом для нас остается санитарно-эпидемиологическая ситуация, независимо от смягчения карантина

Приоритетом для нас остается санитарно-эпидемиологическая ситуация, независимо от смягчения карантина.

Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Смягчение карантина означает, что в любом случае будут расти социальные контакты между людьми. А это означает, что есть серьезная вероятность роста количества зараженных.

"Именно поэтому правительство проводило серьезные анализы того, каким образом поэтапно выходить из карантина. Как и было отмечено, приоритетом останется санитарно-эпидемиологическая ситуация. И если она будет превышать наши прогнозы, то возможно, так же спланированно режим карантина придется снова ужесточать", - добавил Джаббаров.

По его словам, среди мер, которые будут необходимы к соблюдению даже после смягчения карантина - регулярное мытье рук сотрудниками, обязательное использование масок, меры по дезинфекции и другие подобные шаги.

"Когда на следующем этапе снова начнут работать кафе и рестораны, им придется обеспечить дистанцию между столиками и клиентами", - добавил министр.