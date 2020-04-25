"Привилегии, применяемые в Азербайджане, находятся на самом высоком уровне, как среди стран СНГ, так и исламских стран. Мы стараемся следить за пульсом экономики".

Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы оцениваем ущерб экономике Азербайджана в период пандемии в первоначальном виде. Коронавирус ежедневно наносит Азербайджану ущерб в размере 120-150 млн манатов, но Азербайджанское государство достаточно сильно, чтобы справиться с этим ущербом и обеспечить благосостояние населения".