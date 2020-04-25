Более 21 тыс. предпринимателей получили 38 млн манатов

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане 21 432 налогоплательщикам выплатили 37 930,3 тыс. манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для журналистов сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Хотя в прошлом году в Азербайджане 11 152 предпринимателя выплатили в госбюджет менее 250 манатов, в настоящее время минимальная сумма финансовой поддержки бизнесменов составляет 250 манатов, максимальная - 5 000 манатов. Также отмечу, что доля пострадавших от пандемии предпринимателей в ненефтяном секторе составляет 46,4%", - добавил министр.