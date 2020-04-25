https://news.day.az/economy/1228195.html Сахиб Алекперов: Наличие VÖEN не играет никакой роли для получения 190 манатов
Сахиб Алекперов: Наличие VÖEN не играет никакой роли для получения 190 манатов
Наличие VÖEN не играет никакой роли для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, отвечая на вопрос об отказе в выдаче единовременных выплат лицам, имеющим VÖEN.
"Мы обсуждали данный вопрос с заместителем министра труда и социальной защиты населения и пришли к единому мнению", - сказал он.
Алекперов также отметил, что жалобы граждан по этому вопросу могут быть рассмотрены.
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