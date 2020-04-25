Сахиб Алекперов: Наличие VÖEN не играет никакой роли для получения 190 манатов

Наличие VÖEN не играет никакой роли для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, отвечая на вопрос об отказе в выдаче единовременных выплат лицам, имеющим VÖEN.

"Мы обсуждали данный вопрос с заместителем министра труда и социальной защиты населения и пришли к единому мнению", - сказал он.

Алекперов также отметил, что жалобы граждан по этому вопросу могут быть рассмотрены.