Обнародована сумма средств, выплаченных предпринимателям, пострадавшим от коронавируса

Государственная налоговая служба при министерстве экономики обнародовала отчет по финансовой поддержке индивидуальных (микро) предпринимателей.

По данным Day.Az, на 24 апреля, 65 522 индивидуальных (микро) предпринимателей обратились за финансовой поддержкой, обращения 60 169 из них были рассмотрены.

Согласно данным, 55 022 налогоплательщикам выплачено 37,930 миллиона манатов.

Сумма финансовой поддержки, предоставляемой индивидуальным предпринимателям, чьи заявки были рассмотрены, составляет 40 620,5 тысяч манатов.

Всего на реализацию указанных мер выделено 80 миллионов манатов.