Эльшад Мамедов: Кредитные льготы послужат стабильности и устойчивости национальной экономики

Поддержание стабильности и устойчивости в отечественной экономике требует смягчения денежно-кредитной политики. И в этом плане рекомендации Центробанка коммерческим банкам по введению льгот по кредитным выплатам являются шагом, служащим этой цели.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, это необходимо с точки зрения поддержания платежеспособного спроса, в свою очередь играющего важную роль в стабильности на потребительском рынке и в экономике в целом. Это важно и для поддержания деловой активности, которая требует наличия платежеспособного спроса. Вместе с тем, эти меры дают уменьшение нагрузки на бизнес с точки зрения как денежно-кредитной составляющей, так и фискального пресса.

"В течение последних дней были разработаны и предложены фискальные стимулы для поддержки национальной экономики. И сейчас мы видим, что денежно-кредитная составляющая тоже начинает подключаться к процессу стимулирования отечественной экономики. Думаю, эти процессы, связанные с денежно-кредитной составляющей и налогово-бюджетной составляющей, должны дополнять друг друга. В целом, макроэкономическая политика должна быть направлена на поддержание экономической устойчивости страны", - отметил Эльшад Мамедов.

По мнению профессора UNEC, должны быть приняты важные решения и по потребительским кредитам. Потому что потребительское кредитование - это, с одной стороны, несомненно, давление на экономику, потому что львиная часть потребительских кредитов относится к импорту, а не реальному сектору экономики. Вместе с тем, давление потребительских кредитов на платежеспособный спрос очевидно, и потому уступки и льготы по этим кредитам могут простимулировать платежеспособный спрос и поддержать определенные макроэкономические индикаторы, потому что на сферу торговли приходится значительная часть валового внутреннего продукта.

"Поддержание заемщиков по потребительским кредитам, введение льгот для них, конечно же, станет поддержкой для отечественной экономики. Кроме того, это станет серьезной помощью гражданам, ведь, как известно, соответствующие банковские карты имеются у значительной части населения и активно используются. Речь о картах, связанных с потребительскими кредитами.

Могу сказать, что внедрение льгот по некоторым видам кредитов было неизбежным. Будем надеяться, что коммерческие банки, да и в целом банковский сектор будет активно поддерживать отечественную экономику и работать на устойчивый экономический рост", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева