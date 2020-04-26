Число семей, получающих адресную социальную помощь, достигло 82 тыс.

В качестве одной из мер по повышению государственной поддержки малообеспеченным семьям расширяется охват адресной государственной программы социальной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, с первого апреля число получателей адресной социальной помощи увеличилось на 12 тысяч семей и достигло 82 тысячи. А число членов семей, получающих социальную помощь, в этом месяце увеличилось на 50 тысяч человек и в настоящее время составляет 340 тысяч человек. Среднемесячная сумма социальной помощи на каждую семью продолжает расти и достигла 222 манатов.

Отмечается, что поддержка оказана и малообеспеченным семьям, у которых истек срок получения адресной государственной социальной помощи в период особого карантинного режима. Срок предоставления им этой помощи продлен до одного месяца, следующего за окончанием карантинного режима.