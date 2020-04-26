В Азербайджане еще 50 тыс. безработным перечислены единовременные выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило единовременную выплату (190 манатов) еще для 50 тысяч безработных и неформально занятых малообеспеченных лиц, потерявших работу из-за особого карантинного режима.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в министерстве, по поручению Президента Ильхама Алиева охват программы был увеличен втрое, в рамках чего данные выплаты будут перечислены 600 тысячам лицам.

После получения разрешения на выход из дома эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс начался девятого апреля и продолжается ежедневно. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы 76 миллионов манатов для 400 тысяч лиц указанной категории.