Сотрудники Kapital Bank добровольно помогают малоимущим семьям (R)

В последнее время в условиях особого карантинного режима, наряду с государственными структурами, компании и отдельные лица также проводят благотворительные мероприятия, акции помощи. К такого рода акциям присоединились и сотрудники Kapital Bank. Помимо выделенных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом средств, специальных льгот предпринимателям, пенсионерам и другим клиентам, сотрудниками банка была создана и инициативная группа.

Созданная по инициативе сотрудников Kapital Bank группа волонтеров "Qırmızı ürəklər" ("Красные сердца") проводит благотворительные акции в Баку и регионах, посещает малообеспеченные, многодетные семьи, инвалидов, пожилых людей, предоставляет им продовольствие и продукты повседневного спроса. На сегодняшний день членами группы "Qırmızı ürəklər" были организованы благотворительные акции в 50 районах страны, оказана помощь около 1000 малоимущим семьям.

"В последние месяцы в стране проводятся множество социальных акций в связи с существующим режимом. Kapital Bank также присоединился к различным мероприятиям по пожертвованию средств и оказанию поддержки населению. Об этом мы уже сообщали через разные ресурсы. На этот раз я хотел бы отметить инициативу именно сотрудников, а не самого банка. Отрадно, что созданная нашими сотрудниками группа добровольцев "Qırmızı ürəklər", не оставаясь равнодушной, оказала поддержку многим семьям, испытывающим трудности во время пандемии. Отмечу, что организация мероприятий и сбор средств осуществляются нашими сотрудниками добровольно. Я благодарю каждого нашего сотрудника за такую прекрасную инициативу и горжусь ими", - отметил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, что инициативная группа, членами которой в настоящее время являются более 100 человек, была создана в декабре 2019 года. Основное направление деятельности группы - помощь детским домам, приютам. Инициативная группа неоднократно посещала центр реинтеграции при Союзе Детей Азербайджана, учреждение социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья №2, расположенное в поселке Сарай, и другие учреждения. Не оставаясь равнодушными в условиях пандемии, группа "Qırmızı ürəklər" в качестве исключения оказывает массовую помощь малообеспеченным семьям.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.