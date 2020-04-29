Сумгайыт возрождается как промышленный центр не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа

24 апреля можно считать очень важной и значимой датой с точки зрения обеспечения бесперебойной подачи газа в Сумгайыт.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов.

По мнению нашего собеседника, участие Президента Ильхама Алиева в открытии этой альтернативной газовой линии является проявлением приверженности главы государства газификации азербайджанских регионов, а также ускорения социально-экономического развития промышленного города Сумгайыт.

"Учитывая, что Сумгайыт является крупным городом по численности населения и территории, и на его территории действует большое количество промышленных предприятий, строительство альтернативной газовой линии в город дает основание утверждать, что в будущем здесь не будет перебоев в поставках природного газа", - заявил парламентарий.

Как подчеркнул депутат, это событие однозначно будет способствовать дальнейшему развитию Сумгайыта, созданию устойчивых производственных мощностей промышленных предприятий, действующих в городе.

В целом, продолжил наш собеседник, Сумгайыт за последние годы всесторонне развился, вырос промышленный потенциал города и было реализовано большое количество инфраструктурных проектов.

"Сумгайыт стал самым важным и современным промышленным центром не только в нашей стране, но и в Южно-Кавказском регионе. Здесь были построены и введены в эксплуатацию новые заводы по производству полимеров и карбамида, а также реализованы такие крупные проекты, как Сумгайытский технологический парк и Сумгайытский химический промышленный парк. Эти проекты вносят ценный вклад в промышленность Азербайджана, создают много рабочих мест для улучшения материального благосостояния жителей и решают проблемы занятости жителей", - сказал он.

Как отметил Байрамов, чтобы убедиться в красоте и благоустройстве Сумгайыта, достаточно его посетить, в частности приморский бульвар наряду с городским пляжем являются ярким тому подтверждением.

"Проведение мероприятия, посвященного 70-летию города Сумгайыт в конце прошлого года, участие и речь Президента Ильхама Алиева в этом мероприятии показывают, насколько глава государства проявляет внимание и заботу об этом городе. Думаю, в ближайшем будущем мы станем свидетелями более современного облика Сумгайыта, его промышленный потенциал будет расти, и город будет развиваться стремительными темпами", - заключил Кямран Байрамов.

Абдул Керимханов