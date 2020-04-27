Азербайджан располагает всеми возможностями для достойного отражения негативных тенденций

Пандемия COVID-19 создала чрезвычайную глобальную негативную ситуацию, которая отразилась и на Азербайджане.

В европейских странах инфекция коронавируса очень быстро распространилась и привела к смерти значительного числа людей.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

"Считаю, что Президент Ильхам Алиев и правительство Азербайджана своевременно и эффективно предприняли шаги против пандемии, которые избавят страну от этой глобальной беды. Именно благодаря этим решениям и мерам в нашей стране было очень мало случаев заражения и летального исхода", - сказал Алиев.

По его словам, очень важны решения правительства Азербайджана о поддержке субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии. Ограничения деятельности предпринимателей, связанные с пандемией, были необходимы для предотвращения распространения опасного вируса.

"В результате пандемии большая часть предпринимателей и ряд сфер бизнеса сильно пострадали, и правительство приняло решение оказать им поддержку путем предоставления льготных кредитов, субсидий на часть процентных ставок по кредитам, поддержки предпринимателей в выдаче заработной платы, налоговых и социальных выплат", - сказал он.

Как отметил председатель правления, Азербайджан является страной со значительными финансовыми ресурсами. В случае резкой необходимости в стране имеются средства как в государственном бюджете, так и в соответствующих резервных фондах. Азербайджан располагает необходимыми экономическими и финансовыми возможностями для достойного отражения негативных тенденций. Правительство и государство могут использовать эти возможности, если сочтут это нужным для стабилизации экономики страны. Кроме того, не стоит забывать, что эта поддержка повлияет позитивно и на дальнейшее развитие предпринимательства в стране. Это также приведет к сохранению рабочих мест, развитию внутреннего рынка и местного производства.

"Помимо этого, в результате мер, осуществляемых правительством, началось официальное оформление значительного количества видов деятельности и договоров. Это также повлияет на легализацию неформального рынка труда и прозрачность доходов в предстоящий период. Борьба с пандемией показала силу нашего государства и возможности, которыми оно располагает. Еще раз подтвердился тот факт, что для успешного развития экономика должна быть устойчивой", - подытожил Алиев.