https://news.day.az/economy/1228660.html “AccessBank” объявляет тендер на поставку мебели (R)
“AccessBank” объявляет тендер на поставку мебели (R)
"AccessBank" приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 01.05.2020.
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