Изменена дата проведения 33-го тиража «Муганбанк Чек» (R)

В рамках социальной ответственности и с учетом превентивных мер, осуществляемых по решению Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева по борьбе с глобальной пандемией коронавируса (COVID-2019), а также для предотвращения массового скопления граждан и с целью повышения эффективности соответсвующих профилактических мер, проводимых государством в данном направлении, ОАО "Муганбанк" принял решение об изменении даты проводимого в головном офисе ОАО "Муганбанк"33-го тиража "Муганбанк Чек" намеченного на 30 апреля 2020 года на 15 мая 2020 года.

"Муганбанк Чек" это продукт ОАО "Муганбанк"

Розыгрыш проводится 8 раз в году каждые 45 дней ,все чеки находящиеся в обращении участвуют в тираже и шанс выигрыша составляет от 100 АЗН до 10.000 (100 АЗН,250 АЗН, 500 АЗН, 1 000 АЗН, 2 500 АЗН, 5 000 AЗН, 10 000 АЗН) Стоимость каждого чека составляет 50 АЗН. После приобретения чека со дня проведения тиража с интервалом первых 15 дней комиссия составляет 1 %(50 гяпик),следующих 15 дней 2%(1манат) и последующих 15 дней 3%(1,5 манат). Приобрести "Муганбанк Чек" можно как в головном офисе так и в любом филиале и отделении ОАО "Муганбанк"